Судан и США подписали декларацию о нормализации отношений с Израилем

Соединенные Штаты и Судан подписали в суданской столице Хартуме декларацию о присоединении республики к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем, сообщило американское посольство в Twitter.

«Мы поздравляем переходное правительство под руководством гражданских лиц с подписанием декларации «Авраамских соглашений», — говорится в сообщении.

Также посольство отмечает, что данные договоренности помогут Судану продвигаться к стабильности, безопасности и экономическим возможностям.

«Соглашение позволяет Судану, Израилю и другим подписавшим соглашения укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество в регионе», — добавляется в другом твите.

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