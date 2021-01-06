Путин: бандформирования в Сирии уничтожены, но от них до сих пор исходит угроза

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на уничтожение бандформирований в Сирии, с подконтрольных им территорий до сих пор исходит угроза. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы тогда (когда принималось решение о начале российской военной операции в Сирии) чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», — добавил Путин.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце года террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) была побеждена в Сирии и Ираке. В отдельных районах до сих пор продолжается зачистка от боевиков.

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