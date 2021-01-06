Демонстранты прорвались в зал заседаний Сената

Протестующие, поддерживающие нынешнего президента США Дональда Трампа, смогли преодолеть баррикады и ворваться в зал заседаний Сената, сообщает CNN.
В сети уже появился снимок, на котором прорвавшийся в зал протестующий стоит возле стола, подняв в знак победы одну руку вверх.
Стоит отметить, что вице-президента Майкла Пенса и членов Конгресса США уже эвакуировали из Капитолия.
Капитолий заблокирован, и полиция пытается сдержать эскалацию протестов. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
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