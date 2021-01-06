Трамп попросил всех в Капитолии сохранять мир и избегать насилия

Действующий президент США Дональд Трамп вновь обратился к протестующим, которые пришли к Капитолию поддержать его.
Он призвал всех находящихся в здании сохранять мир, избегать насилия, уважать закон и работников правоохранительных органов.
«Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия!» — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что сторонники Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными».
По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
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