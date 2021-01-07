Бюллетени с итогами голосования выборщиков эвакуировали из Капитолия

Бюллетени с итогами голосования выборщиков эвакуировали из захваченного протестующими Капитолия, здания Конгресса США. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, документы в настоящее время находятся у сотрудников Сената США.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что сторонники Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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