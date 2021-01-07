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Спецназ вошел в Капитолий

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Спецназ вошел в Капитолий, здание Конгресса США, куда ранее прорвались протестующие. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Как уточняется, это были сотрудники спецназа ФБР.

До этого сообщалось, что сторонники президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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