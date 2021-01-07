В Конгрессе США заявили о начале подготовки импичмента Трампу

Член палаты представителей США от Демократической партии Ильхан Омар в своем Twitter сообщила, что готовит документы для импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне.

Она уточнила, что приступает к подготовке статей для объявления импичмента пока еще действующему главе Белого дома.

«Палата представителей должна сделать так, чтобы Трамп ушел в отставку, он должен быть выдворен из офиса Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту», — написала Омар в соцсети.

Конгрессмен отметила, что «это вопрос сохранения нашей Республики».

Ранее стало известно, что сторонники президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты президентских выборов, ворвались в Капитолий. По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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