В штате Вирджиния объявили режим ЧС и комендантский час из-за протестов

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм сообщил в своем Twitter, что в штате вводится режим ЧС и комендантский час на фоне ситуации с протестами и беспорядками в прилегающем округе Колумбия.
Он уведомил, что по просьбе города Алегзандрия и округа Арлингтон объявляет комендантский час с 18.00 (2.00 мск четверга) до 6.00 (14.00 мск) на данных территориях, за некоторыми исключениями.
«Я также объявляю чрезвычайное положение в Вирджинии, чтобы мы могли продолжать реагировать», — написал Нортэм в соцсети.
Ранее стало известно, что сторонники президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты президентских выборов, ворвались в Капитолий. По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
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