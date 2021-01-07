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Новости политики

Twitter заморозил аккаунт Трампа на 12 часов

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Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и потребовала удалить видеообращение пока еще действующего главы Белого дома к своим сторонникам, а также два других твита, касающихся темы выборов.

Компания сообщила, что «в результате беспрецедентной ситуации с насилием, которое продолжается в Вашингтоне», она потребовала удалить три записи в аккаунте @realDonaldTrump.

Там отметили, что данный аккаунт будет заблокирован на 12 часов после удаления этих твитов.

В соцсети добавили, что если пользователь не удалит твиты, то его аккаунт останется заблокированным.

Ранее Трамп в своем обращении призвал протестующих, которые ворвались в Капитолий, разойтись по домам «с миром». Он также заявил, что выборы были «украдены».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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