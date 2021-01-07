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Новости политики

Сенат США возобновил слушания по утверждению итогов голосования выборщиков

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Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на президентских выборах в США возобновились в Сенате. Их трансляцию ведет NBC.

Заседание открыл председательствующий на нем вице-президент США Майк Пенс.

В свою очередь лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заверил, что победитель выборов будет утвержден сегодня.

Он отметил, что США и Конгресс имели дело «с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня».

«Нас никогда не сдерживали раньше, и сегодня нас не остановить. Они пытались подорвать нашу демократию. У них ничего не вышло», — сказал Макконнелл.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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