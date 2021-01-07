СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность отстранения его от власти

Члены правительства США обсуждают возможность отстранить от власти пока еще действующего президента США Дональда Трампа и передать его полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на источники.

По их данным, члены правительства лишь обсуждают такую возможность. Источники при этом заявили, что с самим Пенсом эта тема еще не обсуждалась.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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