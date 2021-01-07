Сенат отклонил протест на утверждение итогов президентских выборов в Пенсильвании

| Бернст Ю.

Сенат Конгресса Соединенных Штатов отклонил протест на утверждение итогов президентских выборов в штате Пенсильвания, передает NBC.

Возражение было подано на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса, посвященном утверждению результатов выборов главы государства.

«По этому голосованию: за — семь, против — 92. Возражение не принимается», — объявил вице-президент США и председатель Сената Майкл Пенс.

На совместном заседании Конгресса должны быть утверждены итоги ноябрьских президентских выборов. Законодатели могут выступать против утверждения итогов голосования в том или ином штате.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

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