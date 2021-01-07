Трамп удалил записи с нарушениями в Twitter

| Бернст Ю.

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удалил записи в Twitter, нарушающие правила социальной сети, из-за которых его аккаунт был заморожен. Об этом написал на своей странице в той же социальной сети журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер со ссылкой на представителя компании.

Неизвестно, во сколько точно Трамп удалил твиты, но, вероятно, завтра утром (после 16.00 мск) 7 января он вернет доступ к своему аккаунту, написал Вагнер.

Twitter заморозил аккаунт главы государства на 12 часов и пригрозил постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по заявлению соцсети, нарушают ее правила.

Ранее в указанных записях Трамп заявил, что выборы были у него «украдены».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

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