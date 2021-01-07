Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США, передает Reuters.
Байден набрал более 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах, так как утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов президентских выборов.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
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