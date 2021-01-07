В Совфеде заявили о конце «праздника демократии» и расколе США

Соединенные Штаты больше не могут прокладывать демократический курс и навязывать его другим, так как «праздник демократии закончился» и «Америка расколота пополам». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, то, что происходит в Вашингтоне имеет несколько слоев причин. Во-первых, действующий президент США Дональд Трамп «стоит на капитанском мостике тонущего корабля». «На поверхности — самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм Трампа, играющего в несгибаемого поборника верности курса», — написал Косачев.

Во-вторых, на более глубоком слое заметно, что «американская демократия захромала на обе ноги» после неясных «зигзагов» в подсчете голосов на президентских выборах. «Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно», — полагает он.

Третий и самый глубокий слой — «безликие политические платформы демократов и республиканцев, ведущие по законам математики и сообщающихся сосудов».

«Америка расколота пополам. <…> Праздник демократии закончился. Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — резюмировал глава комитета Совфеда.

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