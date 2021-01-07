Путин и Асад договорились не разглашать детали визита в Сирию год назад

| Бернст Ю.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его визит в Дамаск в 2020 году не был для президента САР Башара Асада внезапным, передает РИА «Новости».

«Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено», — сказал российский лидер, уточнив, что такое приглашение поступило от Асада.

Однако, по словам Путина, между ними была договоренность о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия президента РФ в Дамаск.

Путин пояснил, что такие меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности «в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия».

В ходе личных встреч лидеры продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе, добавил российский лидер.

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