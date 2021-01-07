Алиев пригрозил «кулаком» в случае визита чиновников Армении в Карабах без разрешения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Армению ждут жесткие ответные меры, если официальные лица страны продолжат посещать Нагорный Карабах без разрешения Баку, цитирует «Интерфакс».

По его данным, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) и цели его поездки неизвестны.

«Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец», — добавил Алиев.

Он предупредил Армению, что если будут предприняты провокационные шаги, Ереван «пожалеет об этом». Он призвал согласовывать с Азербайджаном все визиты в Нагорный Карабах, в том числе и представителей международных организаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев распорядился построить международный аэропорт в Карабахе

— Алиев объявил Шуши в Карабахе культурной столицей Азербайджана