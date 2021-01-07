Лукашенко призвал белорусов «взять в руки голову» и задуматься о будущем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан «взять в руки голову» и подумать о будущем страны.

Политик, посещая в Рождество храм в Минске, заявил, что Господь предупреждает белорусов, что нужно подумать о своем будущем и о будущем детей.

«Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле», — цитирует Лукашенко «БелТА».

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