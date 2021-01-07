МИД России назвал события в Вашингтоне внутренним делом США

| Бернст Ю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявила, что это внутреннее дело Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений», — сказала Захарова.

Она отметила, что происходящее во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.

Захарова пожелала «дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».

6 января действующий глава государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. Там на заседании обеих палат должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе Джозефа Байдена на президентских выборах. В результате начались беспорядки, протестующие ворвались в здание Капитолия, и процедуру пришлось прервать. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

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