В ФСБ заявили, что правоохранители США были не готовы к штурму сторонников Трампа

Американские правоохранители, защищавшие Капитолий, были не готовы к штурму здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа. С таким мнением выступил генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов, передает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона не знает, какие у американских правоохранителей были инструкции. В связи с этим нельзя оценивать действия американской полиции и спецназа по российским стандартам.

«Говоря о том, что мы видим в их действиях элемент непрофессионализма, нужно понимать, что мы не знаем, какие у них инструкции, права... Но я предполагаю, что даже эти инструкции не предполагали такого захвата здания», — сказал Михайлов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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