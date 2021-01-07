Байден выдвинул судью Меррика Гарланда на пост генпрокурора США

| Бернст Ю.

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден номинировал главного судью апелляционного суда Колумбии Меррика Гарланда на пост генерального прокурора страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса Байдена.

На пост заместителя генпрокурора Байден выдвинул Лайзу Монако.

Гарланд известен прежде всего тем, что его выдвигал в Верховный суд бывший глава государства Барак Обама, однако республиканцы отказались даже рассматривать его кандидатуру в последний год президентства Обамы в 2016 году.

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