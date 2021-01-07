Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Байден выдвинул судью Меррика Гарланда на пост генпрокурора США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден номинировал главного судью апелляционного суда Колумбии Меррика Гарланда на пост генерального прокурора страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса Байдена.

На пост заместителя генпрокурора Байден выдвинул Лайзу Монако.

Гарланд известен прежде всего тем, что его выдвигал в Верховный суд бывший глава государства Барак Обама, однако республиканцы отказались даже рассматривать его кандидатуру в последний год президентства Обамы в 2016 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.