Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием

| Бернст Ю.

Украина осуждает беспорядки в Вашингтоне и считает их беспрецедентным насилием, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США», — написал он на своей странице в Twitter.

Зеленский также поприветствовал утверждение Конгрессом итогов президентских выборов в пользу Джозефа Байдена.

«Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», — отметил президент Украины.

6 января действующий глава государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. Там на заседании обеих палат должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе Джозефа Байдена на президентских выборах. В результате начались беспорядки, протестующие ворвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли четыре человека, были задержаны 52 человека. В Вашингтоне ввели режим ЧС, который будет действовать до 21 января — дня инаугурации Байдена.

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