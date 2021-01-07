В Госдуме считают, что Британия косвенно признала Крым российским

Великобритания, которая частично ослабила антироссийские санкции с 1 января 2021 года, могла косвенно признать Крымский полуостров частью России. С таким мнением выступил депутат Госдумы Андрей Козенко, передает ТАСС.

С 1 января 2021 года британским судам официально разрешено платить в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов».

По его словам, такое решение королевства продиктовано, с одной стороны, экономическими последствиями пандемии, которые снижают градус внешнеполитического давления. С другой стороны, по мнению депутата, это решение является неким признанием Крыма российским.

«Британия, как и другие страны Европы, одной рукой подписывают санкции, отказываясь признавать Крым российским, а другой рукой согласовывают экономические взаимоотношения с республикой. Такую политику сложно назвать искренней, однако это дает надежду на то, что шаг за шагом здравый смысл и рациональные решения станут повсеместными», — добавил депутат.

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