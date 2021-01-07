Лукашенко назвал беспорядки в Вашингтоне событием, о котором «никто не мог подумать»

О штурме Капитолия в Вашингтоне никто не мог подумать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет агентство БелТА.

«Кто бы мог, владыка (митрополит Минский и Заславский Вениамин), подумать, что сегодня в ночь по-нашему будут штурмовать Капитолий — цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто», — сказал Лукашенко.

В то же время, по его словам, в этом есть «некая справедливость со стороны [президента США Дональда] Трампа», хотя «плохо, когда идут на штурм и гибнут люди».

6 января действующий глава государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. Там на заседании обеих палат должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе Джозефа Байдена на президентских выборах. В результате начались беспорядки, протестующие ворвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли четыре человека, были задержаны 52 человека. В Вашингтоне ввели режим ЧС, который будет действовать до 21 января — дня инаугурации Байдена.

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