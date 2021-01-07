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Новости политики

Посол Британии на Украине отрицает ослабление санкций против Крыма

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Британский посол на Украине Мелинда Симмонс назвала ложными сообщения об ослаблении британских санкций против России в отношении Крыма.

В Facebook диппредставительства отмечается, что королевство продолжает соблюдать санкционную политику против России и считает полуостров частью Украины.

«Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции ослаблены, ложное», — говорится в сообщении.

По словам дипломата, выданная Британией лицензия, которую сочли как ослабление санкций, была предусмотрена статьей 6а решения Совета ЕС №269/2014, а, «следовательно, сохраняет действие аналогичной политики».

С 1 января 2021 года британским судам официально разрешено платить в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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