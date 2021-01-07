Демократы подготовили предложение по импичменту Трампа

Конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение по импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил конгрессмен Девид Сиссиллин, пишет РИА «Новости».

«Я распространяю предложение об импичменте, которое республиканец Тед Лью, республиканец Джеми Раскин и я подготовили, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США», — приводятся слова Сиссиллина.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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