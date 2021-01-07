Байден назвал беспорядки в Вашингтоне результатом нападок Трампа на демократию

Избранный президент США Джо Байден считает беспорядки в Вашингтоне результатом нападок действующего главы государства Дональда Трампа на демократию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это был результат безжалостных нападок президента Трампа на демократию», — сказал Байден.

По его словам, «это были не беспорядки, не протест, это был хаос», в нем поучаствовали «чернь, повстанцы, внутренние террористы».

Байден подчеркнул, что Трамп прибегал к лексике, которую использовали диктаторы по всему миру.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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