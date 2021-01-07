СМИ: Пенс посетит инаугурацию Байдена

Вице-президент США Майк Пенс посетит инаугурацию избранного президента Джо Байдена, которая намечена на 20 января. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на три источника.

Уточняется, что Пенс прибудет на мероприятие, чтобы поддержать мирную передачу власти.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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