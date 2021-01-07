Пелоси сочла погром в Капитолии «подарком Путину»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала погром в Капитолии «подарком» действующего президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом спикер заявила в ходе пресс-конференции, трансляция велась на ее странице в Facebook.

«Целью Путина является приуменьшение роли демократии в мире, и его помощником в течение долго времени был Дональд Трамп <...> И президент сделал ему (Путину) вчера наибольший из многих подарков», – подчеркнула Пелоси.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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