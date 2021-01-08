Трамп: участники штурма Капитолия «заплатят»

Действующий президент США Дональд Трамп осудил беспорядки в американском Капитолии в ходе своего обращения, видеозапись опубликована на его странице в Twitter.

«Америка есть и всегда будет страной закона и порядка. Демонстранты, которые проникли в Капитолий, осквернили американскую демократию. Тем, кто участвовал в актах насилия и разрушениях: вы не представляете нашу страну. Тем, кто нарушил закон: вы заплатите», — заявил глава государства.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли пять человек. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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