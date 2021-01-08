Демократы в конгрессе требуют отстранить Трампа от должности

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер обратились к вице-президенту Майку Пенсу с требованием отстранить главу государства Дональда Трампа от должности.

Совместное заявление опубликовано на сайте Пелоси.

Демократы сообщают, что позвонили Пенсу и потребовали использовать 25 поправку к конституции США, которая дает вице-президенту при поддержке большинства членов кабинета право снять Трампа с должности.

«Мы до сих пор не получили ответа от вице-президента», – указано в заявлении.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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