NYT: Пенс против досрочного отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пейнс не поддерживает идею использовать 25 поправку к конституции для досрочного отстранения главы государства Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, Пенс и поддерживающие его чиновники кабинета Трампа считают, что подобное решение может усугубить хаос в стране.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер на фоне беспорядков в Капитолии обратились к Пенсу с требованием использовать 25 поправку к конституции США, которая дает вице-президенту при поддержке большинства членов кабинета право снять Трампа с должности.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Демократы в конгрессе требуют отстранить Трампа от должности

— В конгрессе США призвали к немедленному импичменту Трампа

— Трамп: участники штурма Капитолия «заплатят»