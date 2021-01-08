Кадыров рассказал о сходстве с Трампом

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что увидел сходство с действующим президентом США Дональдом Трампом после его блокировки в соцсетях.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, блокировки можно было избежать, если бы Трамп относился с уважением к демократии и правам человека.

Накануне, 7 января, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания блокирует аккаунты действующего главы США Дональда Трампа в Facebook и Instagram до окончания его президентства.

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