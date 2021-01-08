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Новости политики

Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

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Действующий президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Всем, кто спрашивал, — я не поеду на инаугурацию 20 января», — написал Трамп.

Ранее Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Обе палаты одобрили результаты голосования коллегии выборщиков и признали победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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