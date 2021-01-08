Байден: вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс

Избранный президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о своем отношении к вопросу об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что решит конгресс – им решать», — сказал Байден.

Отвечая на вопрос, что бы он посоветовал демократам, входящим в конгресс, Байден сказал: «это решение должен принимать конгресс. Я сфокусирован на своей работе».

Ранее сообщалось, что члены Палаты представителей США проголосуют по импичменту действующему президенту Дональду Трампу на следующей неделе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NBC: более 200 конгрессменов США поддерживают отстранение Трампа

— Названы сроки вынесения импичмента Трампу в Конгрессе США

— Трамп заявил, что не допустит неуважения к проголосовавшим за него