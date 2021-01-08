Байден: Трамп не способен выполнять обязанности президента

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий американский президент Дональд Трамп не способен исполнять обязанности президента. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Он не способен исполнять обязанности», — сказал Байден.
Ранее Байден не стал отвечать на вопрос о своем отношении к вопросу об импичменте Трампу.
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