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Новости политики

Байден: Трамп не способен выполнять обязанности президента

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Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий американский президент Дональд Трамп не способен исполнять обязанности президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он не способен исполнять обязанности», — сказал Байден.

Ранее Байден не стал отвечать на вопрос о своем отношении к вопросу об импичменте Трампу.

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