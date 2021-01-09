Байден будет рад видеть Пенса на инаугурации, но не Трампа

Избранный президент США демократ Джо Байден заявил, что будет рад присутствию действующего вице-президента Майкла Пенса на инаугурации, которая состоится 20 января. Его слова приводит ТАСС.

»Майклу Пенсу добро пожаловать, будет честью видеть его и продвинуться в вопросе передачи власти», — сказал Байден.

Вместе с тем политик рад, что пока еще действующего президента США Дональда Трампа не будет на инаугурации. По словам демократа, это хорошо, что тот не будет присутствовать на мероприятии.

Ранее Трамп заявил, что не поедет на инаугурацию Байдена.

7 января Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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