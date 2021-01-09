Демократы планируют вынести импичмент Трампу за «подстрекательство к мятежу»

Члены Демократической партии США подготовили проект документа об импичменте президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа «за подстрекательство к мятежу». Об этом сообщает телеканал NBC, который опубликовал соответствующий документ.

В документе указывается, что пока еще действующий глава Белого дома добровольно делал заявления, которые были реализованы «в немедленных незаконных действиях» в Капитолии.

Согласно заявлению демократов, Трамп «подверг большой опасности безопасность США и институты власти». Кроме того, авторы текста утверждают, что он «угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу власти».

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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