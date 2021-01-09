Twitter заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе

Администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в ее заявлении.

В соцсети заявили, что такое решение было принято после «тщательного рассмотрения недавних твитов» политика и контекста, который их окружает.

Как отметили в администрации Twitter, аккаунт Трампа заморозили на постоянной основе «из-за опасности нового подстрекательства к насилию».

Ранее сообщалось, что аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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