Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Пелоси поручила Палате представителей готовиться к импичменту Трампа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поручила профильному комитету нижней палаты Конгресса США готовиться к импичменту действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, члены парламента надеются, что Трамп «немедленно уйдет в отставку».

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США подготовили проект документа об импичменте Трампа «за подстрекательство к мятежу».

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пелоси призвала отстранить Трампа

Байден: вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс

Демократы планируют вынести импичмент Трампу за «подстрекательство к мятежу»

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.