Пелоси поручила Палате представителей готовиться к импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поручила профильному комитету нижней палаты Конгресса США готовиться к импичменту действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, члены парламента надеются, что Трамп «немедленно уйдет в отставку».

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США подготовили проект документа об импичменте Трампа «за подстрекательство к мятежу».

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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