Twitter заморозил аккаунт штаба Трампа

Администрация Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Действие учетной записи записи штаба Трампа было приостановлено после публикации его заявления, которое ранее было размещено на официальной странице президента США, но также было удалено соцсетью. В нем Трампа раскритиковал руководство Twitter за блокировку его личной страницы. Вместе с заявлением в аккаунте предвыборного штаба республиканца была также опубликована картинка логотипа соцсети в красном цвете и с изображением серпа и молота.

Как сообщалось, администрация соцсети на постоянной основе заблокировала аккаунт Трампа «из-за опасности нового подстрекательства к насилию».

Ранее стало известно, что аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы.

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