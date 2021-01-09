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Новости политики

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Почти половина республиканцев поддержали штурм Капитолия

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Большинство американских избирателей считают, что штурм Капитолия, произошедший 6 января, представляет угрозу демократии, следует из данных опроса, в котором приняли участие 1397 человек. Его провела международная интернет-компания YouGov.

93% опрошенных демократов назвали это событие угрозой демократии. Так же считает большинство нейтральных избирателей — 55%.

При этом всего 27% республиканцев сочли случившееся угрозой демократии. Многие республиканцы (45%) активно поддерживают действия тех, кто ворвался в Капитолий, однако 43% выразили свое несогласие с этими действиями.

63% опрошенных выступили против штурма Капитолия. Каждый пятый избиратель (21%) сказал, что поддерживает происходившее в Капитолии.

Также 55% респондентов обвинили в беспорядках президента США Дональда Трампа, а 42% — сенаторов-республиканцев, которые заявляли, что будут голосовать против подтверждения результатов выборов. Кроме того, 17% участников опроса говорили, что виновным в беспорядках в Капитолии является избранный президент США Джо Байден.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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