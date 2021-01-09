Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку его страницы

Twitter будет пресекать любые попытки действующего президента США Дональда Трампа обойти блокировку его аккаунта в социальной сети. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на заявление компании Twitter.

В соцсети указали, что если другой аккаунт политика используется с целью обхода блокировки, его действие также будет приостановлено.

«Касательно правительственных учетных записей, таких как @POTUS и @WhiteHouse, мы не будем приостанавливать действия этих аккаунтов, но примем меры по ограничению их использования», — указано в заявлении компании.

Кроме того, политика Twitter запрещает управлять аккаунтом третьим лицам по указанию Трампа.

Ранее администрация Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа. До этого было были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

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