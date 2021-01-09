СМИ: Трамп пришел в ярость после блокировки аккаунта в Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за решения соцсети Twitter заморозить его учетную запись, пишет Politico со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов.

Как рассказал источник, Трамп «потерял рассудок» после блокировки его аккаунта.

По его словам, Трамп срочно пытается выяснить возможные варианты выхода из ситуации.

Ранее администрация Twitter на постоянной основе заблокировала его учетную запись в этой соцсети. В ответ Трамп заявил, что уже ведет переговоры «с различными другими сайтами».

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