ФРГ готова работать с США над «планом Маршалла» для поддержки демократии

Германия готова работать с США над общим «планом Маршалла» для поддержки демократии, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью агентству dpa. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в XXI веке нет «более близких» партнеров, чем США и Европа.

«Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии», — отметил Маас.

По его мнению, государства в современном мире не должны предоставлять площадки «врагам либеральной демократии».

План Маршалла был принятый госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1948 году. Экономическая программа восстановления для западных стран Европы предполагала помощь в размере нескольких миллиардов долларов.

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