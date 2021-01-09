В Раде призвали пересмотреть события Евромайдана после штурма Капитолия

США после беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть оценку событий Евромайдана на Украине. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Политики подчеркнули, что теперь США должны изменить свое отношение к цветным революциям, когда из-за протестов у власти оказывались деструктивные политические силы.

«В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор», — говорится в заявлении.

Партия отметила, что Вашингтон должен сделать выводы из произошедшего и двойные стандарты в американской политике неприемлемы.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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