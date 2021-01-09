Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за крушения самолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезования президенту Индонезии Джоко Видодо из-за крушения самолета у побережья Явы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы», — говорится в сообщении.

Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки близким погибших.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-500 упал в субботу, 9 января, в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. На борту находились 65 человек.

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