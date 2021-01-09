Эрдоган видит будущее Турции в Европе

Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что видит будущее республики в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события», — говорится в сообщении.

Эрдоган также подчеркнул, что приоритетное положение в повестке Турции занимает Евросоюз.

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