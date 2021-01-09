Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Эрдоган видит будущее Турции в Европе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что видит будущее республики в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события», — говорится в сообщении.

Эрдоган также подчеркнул, что приоритетное положение в повестке Турции занимает Евросоюз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Евросоюзе расширили санкции против Турции

Боррель: ЕC не добьется стабильности на континенте без отношений с Россией и Турцией

Турция и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.