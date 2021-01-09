Клинтон пошутила над тем, что Twitter заблокировал Трампа

Американский политик Хиллари Клинтон пошутила над действующим президентом США Дональдом Трампом, припомнив их перепалку в Twitter.
Она репостнула свое же сообщение четырехлетней давности, где призывала бывшего оппонента по президентской гонке удалить своей аккаунт.
«Удалите аккаунт», — написала Клинтон во время президентской гонки 2016 года.
Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Трампа. До этого были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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