После блокировки аккаунта Трампа в Twitter появился тренд «Повесьте Майка Пенса»

В соцсети Twitter после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа появился тренд «Повесьте Майка Пенса» (Hang Mike Pence). Об этом сообщает Fox News.

«Мы заблокировали эту фразу и другие ее варианты в тренде», — заявил телеканалу представитель Twitter.

Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Трампа. До этого были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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